Diourbel: deux nouvelles attaques contre des boutiques, plusieurs millions emportés

Les malfaiteurs dictent leur loi dans la région de Diourbel, une ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar. Deux nouvelles attaques ont eu lieu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 janvier 2020 dans la commune de Mbacké. Plusieurs millions de F Cfa ont été emportés, rapporte la Rfm.



Le préfet de la commune de Mbacké et les commerçants sont actuellement en réunion sur cette situation qui dure depuis des mois.



En l’espace d’une semaine, plusieurs boutiques et maisons, situées entre la commune de Mbacké et le marché Ndioumbé Diop de Diourbel, ont été dévalisées. Plusieurs millions et beaucoup de marchandises ont été emportés.