Diourbel: un berger de 17 ans, lynché par des cultivateurs, lutte contre la mort

Un jeune berger, âgé de 17 ans, lutte depuis vendredi dernier, contre la mort. Il a été pris à partie par des cultivateurs au motif qu’il a laissé ses bœufs détruire leurs récoltes. Les faits ont eu lieu au quartier Thierno Kandji, dans la commune de Diourbel.



Selon des proches de la victime, le jeune qui était seul et n’étant armé que d’un bâton avec lequel il conduisait son troupeau, a été attaqué par un groupe de gens armé de machettes et de gourdins et qui ont voulu le tuer.



Interrogé, l’autre camp, des cultivateurs, a battu en brèche les accusations. Selon eux, c'est le jeune berger, un peulh, qui s’en est pris à l’un d’eux avec une machette et que c’est dans la bagarre que son arme a été utilisée contre lui.



L’affaire a atterri sur la table du procureur de Diourbel. A l’heure actuelle, aucune arrestation n’a été effectuée.