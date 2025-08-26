Diourbel : un homme meurt noyé dans les eaux de pluie

Un drame est survenu ce mardi à Diourbel. Un homme âgé de plus de 45 ans a perdu la vie par noyade dans les eaux de pluie, informe Le Soleil.
Selon des témoins, l’incident s’est produit vers 11 h 30 derrière le Centre départemental d’éducation populaire et sportive (CDEPS) de Diourbel. Le corps sans vie a été découvert et repêché par des conducteurs de motos Jakarta, avant l’intervention des sapeurs-pompiers.
Ces derniers ont ensuite acheminé la dépouille à la morgue du Centre hospitalier Heinrich Lübcke. La victime a été identifiée sous le nom d’Ousseynou Ndiaye, ancien vendeur à la pharmacie Mouminine.
En juin dernier, un talibé avait déjà trouvé la mort dans des circonstances similaires.
