Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre le président tchèque en marge de l’AG de l’ONU

En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré à New York son homologue tchèque, Petr Pavel.Les deux chefs d’État ont évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Dakar et Prague. Les discussions ont porté sur les perspectives de partenariat dans les domaines économique, technologique et éducatif, avec la volonté affichée d’approfondir les liens entre les deux pays.Selon la présidence, cette rencontre illustre « la détermination du Sénégal à diversifier ses partenariats et à consolider ses relations avec l’ensemble des nations », dans une dynamique d’ouverture et de coopération équilibrée.Ce lundi 22 septembre à New York, Bassirou Diomaye Faye a pris part à la réunion de haut niveau célébrant les 80 ans de l’Organisation des Nations Unies, marquant l’ouverture de la session annuelle. Cette commémoration a rappelé les fondements de l’ONU : maintien de la paix, défense de la justice, promotion de la coopération internationale et action collective face aux défis mondiaux.