Diplomatie : Dakar 2026 unit les nations autour des ambitions du sport et du développement

Le chef de l’État s’est d’abord entretenu avec Mme Janira Hopffer Almada, Présidente par intérim de la République du Cabo Verde. Les deux parties ont réaffirmé la profondeur des liens de fraternité entre Dakar et Praia et leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale, notamment au sein de la CEDEAO.

Le Président Faye a ensuite reçu M. Gao Zhidan, envoyé spécial du Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.

La Présidence du Sénégal souligne que cette “représentation témoigne de l’attention portée par la Chine à ce premier rendez-vous olympique sur le continent africain”.

Selon la même source, les échanges ont notamment porté sur le partenariat stratégique global entre les deux pays, ainsi que sur la coopération dans les domaines du sport, de la formation des jeunes et des infrastructures.

Du Cabo Verde à la Chine, Dakar 2026 dépasse le cadre sportif pour devenir un rendez-vous de dialogue, de coopération et de rapprochement entre les nations, indique la Présidence.

En marge du Sommet de Dakar sur le sport et le développement durable, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce samedi matin deux délégations venues représenter leurs pays à l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse.