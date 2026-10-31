Sommet de Dakar sur le sport : Le Président Diomaye Faye défend une vision durable de l'héritage des JOJ pour toute la jeunesse

En présence de plusieurs dirigeants internationaux et de la présidente du Comité international olympique (CIO), le chef de l’État a réaffirmé l’ambition du Sénégal de faire des JOJ Dakar 2026 un levier de développement durable, de création d’emplois et de valorisation du potentiel de la jeunesse.

Il a également souligné la portée historique de l’organisation de cette compétition sur le continent africain, le Sénégal étant le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse.

« Aujourd’hui, ce n’est pas seulement une nation qui accueille les Jeux olympiques de la jeunesse, c’est tout un continent qui ouvre ses bras au monde », a-t-il déclaré.

S’adressant particulièrement aux jeunes, Bassirou Diomaye Faye a rappelé qu’ils sont les principaux acteurs de cette rencontre sportive internationale et représentent une force essentielle pour l’avenir.

« Ces Jeux sont les vôtres. Vous êtes les premiers acteurs. Vous êtes notre énergie, notre moteur de croissance », a-t-il lancé.

Les infrastructures et l’héritage des JOJ

Revenant sur l’héritage des JOJ Dakar 2026, le président de la République a insisté sur les investissements réalisés par le Sénégal pour garantir des retombées durables au-delà de la compétition.

« Toutes les villes qui ont accueilli les Jeux olympiques, qu’ils soient les Jeux olympiques ou ceux de la jeunesse, ont mis un focus particulier sur ce qui allait rester après les Jeux. Nous avons fait des investissements sur les infrastructures qui vont rester. Nous avons fait le pari de la durabilité en rénovant beaucoup d’infrastructures qui existaient déjà. Nous en avons aussi construit d’autres », a-t-il expliqué.

Dans cette même dynamique, il a évoqué le programme d’infrastructures de proximité destiné à permettre aux jeunes des banlieues et des localités les plus reculées du Sénégal de bénéficier également des retombées de cet événement.

« Nous avons fait un programme d’infrastructures de proximité pour que, dans les banlieues et dans les coins les plus reculés du Sénégal, les jeunes puissent sentir qu’il y a des retombées positives qui vont rester à la fin des Jeux », a-t-il souligné.

La paix et la lutte contre le racisme au cœur de son discours

Pour Bassirou Diomaye Faye, les JOJ constituent également une occasion pour le Sénégal et l’Afrique de promouvoir auprès du monde les valeurs universelles du sport, notamment la paix et la fraternité, tout en affirmant leur capacité à accueillir des événements sportifs internationaux de grande envergure.

Le chef de l’État a toutefois évoqué les nombreux défis qui compromettent les perspectives d’un développement inclusif. Il a notamment cité les guerres, l’expansion du terrorisme, les violations du droit international et des droits humains, les inégalités économiques ainsi que la persistance du racisme.

« La persistance du racisme, y compris dans le sport, est à dénoncer et à combattre à tout moment », a-t-il insisté.

Le président de la République a également mis en avant l’engagement du Sénégal en faveur de la trêve olympique, à travers sa participation à la résolution appelant à son observance à l’occasion des JOJ Dakar 2026, récemment adoptée par le Conseil exécutif de l’UNESCO.

« Une paix et une stabilité durables constituent des conditions essentielles à l’investissement et au développement, y compris à l’exploitation des potentialités de l’écosystème sportif », a estimé Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce samedi, le segment présidentiel du Sommet de Dakar sur le sport et le développement durable, organisé en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.