JOJ Dakar 2026 : le Président Paul Kagame et le Prince Albert II de Monaco accueillis par Alhaminou Lo

Le Prince Albert II de Monaco et le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, ont été accueillis ce samedi 31 octobre 2026 par le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, informe la Primature.

La Présidente par intérim de Capo Verde, Janira Hopffer Almada, ainsi que le vice-président de la Gambie, Muhammad B. S. Jallow, sont également arrivés au Sénégal vendredi.

À quelques heures de la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), le Sénégal poursuit l’accueil des nombreuses personnalités attendues pour prendre part à cet événement sportif international.