JOJ Dakar 2026 : le Président Paul Kagame et le Prince Albert II de Monaco accueillis par Alhaminou Lo

À quelques heures de la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), le Sénégal poursuit l’accueil des nombreuses personnalités attendues pour prendre part à cet événement sportif international.
Le Prince Albert II de Monaco et le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, ont été accueillis ce samedi 31 octobre 2026 par le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, informe la Primature.
La Présidente par intérim de Capo Verde, Janira Hopffer Almada, ainsi que le vice-président de la Gambie, Muhammad B. S. Jallow, sont également arrivés au Sénégal vendredi.
Autres articles
-
Haïti: les élections présidentielle et législatives reportées au 18 juillet 2027
-
Gestion de l’eau : un grand chantier de réhabilitation lancé au Lac de Guiers par l'OLAC
-
Diplomatie : Dakar 2026 unit les nations autour des ambitions du sport et du développement
-
Sommet de Dakar sur le sport : Le Président Diomaye Faye défend une vision durable de l'héritage des JOJ pour toute la jeunesse
-
ROAD 2026 : le CORED et ses homologues débattent sur les défis de l’autorégulation en Afrique de l’Ouest