Diplomatie : Yassine Fall renforce les liens entre le Sénégal, Ouganda et en Tanzanie

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, poursuit sa tournée africaine avec des escales diplomatiques en Ouganda et en Tanzanie, après une visite au Rwanda. L’objectif est de consolider les relations bilatérales et explorer de nouveaux axes de coopération entre le Sénégal et les pays d’Afrique de l’Est.



Selon une note publiée mercredi soir par le ministère sur sa page Facebook, Yassine Fall a eu des échanges qualifiés de « fructueux » avec les autorités ougandaises. À Kampala, elle a rencontré Matia Kasaija, ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique, ainsi que Lillian Aber, ministre d’État en charge des Secours, de la Préparation aux catastrophes et des Réfugiés.



Dans la continuité de sa mission, la cheffe de la diplomatie sénégalaise s’est rendue en Tanzanie où elle a été reçue par le vice-président Philip Isdor Mpango. Elle a également eu des entretiens avec le ministre tanzanien des Finances, Dr Mwigulu Nchemba.



Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un effort diplomatique accru du Sénégal pour renforcer les partenariats stratégiques sur le continent, à l’heure où les défis économiques, sécuritaires et climatiques exigent une coopération accrue entre États africains.



Mardi dernier, Yassine Fall a été reçue en audience par le Président rwandais Paul Kagamé, à qui elle a remis un message officiel du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.



Ce déplacement au Rwanda a marqué la première étape de cette tournée diplomatique qui illustre la volonté du Sénégal de repositionner sa politique étrangère autour d’une intégration africaine plus dynamique et pragmatique.