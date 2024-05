Diplomatie: le Président Diomaye Faye attendu à Bamako et à Ouagadougou ce jeudi

Dans le cadre de la poursuite de ses visites dans les pays de la sous-région ouest-africaine, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, se rendra demain, jeudi 30 mai 2024, au Mali et au Burkina Faso.



Ces visites officielles s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Le Président Faye entend consolider ces relations stratégiques et développer davantage les partenariats dans divers domaines, notamment économique, sécuritaire, et culturel.



Lors de son déplacement, le Président rencontrera ses homologues malien et burkinabé pour discuter de questions d'intérêt commun, y compris les défis régionaux tels que la sécurité, le développement durable, et l'intégration économique. Ces discussions visent à renforcer la collaboration et à trouver des solutions concertées aux problématiques qui touchent la région.



Ce voyage intervient dans un contexte où les relations entre les pays de la sous-région sont cruciales pour la stabilité et le développement de l'Afrique de l'Ouest. La visite de M. Faye témoigne de son engagement à promouvoir une coopération régionale forte et proactive.



En marge des rencontres officielles, des accords bilatéraux sont également attendus pour soutenir divers projets de développement et renforcer les échanges entre les nations.