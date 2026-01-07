Diplomatie : le Sénégal et la Mauritanie scellent une nouvelle alliance parlementaire à Nouakchott

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, effectue une visite officielle de 48 heures en Mauritanie. Ce déplacement a été couronné par la signature d’un protocole de coopération inédit entre les deux institutions.
Loin d’être une simple formalité, selon les services de l’Assemblée nationale, cet acte vise à institutionnaliser les échanges entre les deux Parlements a fin dynamiser la diplomatie parlementaire pour qu’elle ne soit plus seulement symbolique, mais un véritable levier de développement et de stabilité. Ce protocole facilitera notamment, l’échange régulier d’expertises entre les administrations législatives, le renforcement des capacités des élus et la concertation sur les enjeux de paix et de sécurité sous-régionale.
Au-delà du cadre protocolaire, les séances de travail entre El Malick Ndiaye et les autorités mauritaniennes ont porté sur des thématiques comme le dialogue entre les peuples et la consolidation du bon voisinage. Les deux pays, liés par une géographie et une histoire commune, entendent faire de leurs parlements des ponts pour une intégration plus forte.
« Cette visite réaffirme notre volonté commune de bâtir un partenariat stratégique », ont souligné les parties prenantes. Dans un contexte sous-régional en mutation, cette alliance entre Dakar et Nouakchott apparaît comme un gage de stabilité et de fraternité entre deux nations « sœurs » », lit-on sur le compte X, de l’Assemblée nation.
Loin d’être une simple formalité, selon les services de l’Assemblée nationale, cet acte vise à institutionnaliser les échanges entre les deux Parlements a fin dynamiser la diplomatie parlementaire pour qu’elle ne soit plus seulement symbolique, mais un véritable levier de développement et de stabilité. Ce protocole facilitera notamment, l’échange régulier d’expertises entre les administrations législatives, le renforcement des capacités des élus et la concertation sur les enjeux de paix et de sécurité sous-régionale.
Au-delà du cadre protocolaire, les séances de travail entre El Malick Ndiaye et les autorités mauritaniennes ont porté sur des thématiques comme le dialogue entre les peuples et la consolidation du bon voisinage. Les deux pays, liés par une géographie et une histoire commune, entendent faire de leurs parlements des ponts pour une intégration plus forte.
« Cette visite réaffirme notre volonté commune de bâtir un partenariat stratégique », ont souligné les parties prenantes. Dans un contexte sous-régional en mutation, cette alliance entre Dakar et Nouakchott apparaît comme un gage de stabilité et de fraternité entre deux nations « sœurs » », lit-on sur le compte X, de l’Assemblée nation.
À la suite de la visite de son homologue en juin 2024, le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, effectue une visite officielle de deux jours à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, à l’invitation de Monsieur Mohamed Bemba Meguett, Président… pic.twitter.com/AiIkBodA6U
— Assemblée nationale du Sénégal (@assembleesn) January 6, 2026
Autres articles
-
Affaire Sonko vs Mame Mbaye Niang : vers l'annulation totale de la condamnation?
-
Coopération parlementaire : El Malick Ndiaye en visite officielle de deux jours à Nouakchott
-
Polémique sur les 4x4 : le député Abdoul Ahad Ndiaye brise le silence et recadre Guy Marius Sagna
-
Voeux au Corps Diplomatique : Diomaye Faye rejette toute logique de domination fondée sur le rapport de force
-
Députés en 4x4, peuple à bout de souffle : le sacrifice ne doit pas être à sens unique