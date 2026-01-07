Diplomatie : le Sénégal et la Mauritanie scellent une nouvelle alliance parlementaire à Nouakchott

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, effectue une visite officielle de 48 heures en Mauritanie. Ce déplacement a été couronné par la signature d’un protocole de coopération inédit entre les deux institutions.



Loin d’être une simple formalité, selon les services de l’Assemblée nationale, cet acte vise à institutionnaliser les échanges entre les deux Parlements a fin dynamiser la diplomatie parlementaire pour qu’elle ne soit plus seulement symbolique, mais un véritable levier de développement et de stabilité. Ce protocole facilitera notamment, l’échange régulier d’expertises entre les administrations législatives, le renforcement des capacités des élus et la concertation sur les enjeux de paix et de sécurité sous-régionale.



Au-delà du cadre protocolaire, les séances de travail entre El Malick Ndiaye et les autorités mauritaniennes ont porté sur des thématiques comme le dialogue entre les peuples et la consolidation du bon voisinage. Les deux pays, liés par une géographie et une histoire commune, entendent faire de leurs parlements des ponts pour une intégration plus forte.



« Cette visite réaffirme notre volonté commune de bâtir un partenariat stratégique », ont souligné les parties prenantes. Dans un contexte sous-régional en mutation, cette alliance entre Dakar et Nouakchott apparaît comme un gage de stabilité et de fraternité entre deux nations « sœurs » », lit-on sur le compte X, de l’Assemblée nation.