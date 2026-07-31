Diplomatie : le président mauritanien transmet un message à Bassirou Diomaye Faye

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, au Palais de la République. L'émissaire était porteur d'un message du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Cette démarche vise à renforcer la concertation permanente entre Dakar et Nouakchott. Elle s'appuie sur les liens historiques, humains et économiques étroits qui unissent le Sénégal et la Mauritanie.



Lors de cette audience, la délégation mauritanienne a également présenté la candidature du Dr Coumba Ba au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports sollicite ainsi l'appui des autorités sénégalaises.