Diplomatie parlementaire : El Malick Ndiaye porté à la Première Vice-présidence de l'APF

Le Sénégal signe un retour historique dans les plus hautes instances de la Francophonie parlementaire. À l’issue de la XVIIᵉ Conférence des Présidents d’Assemblée de la Région Afrique, qui s’est tenue à Lomé du 7 au 9 avril 2026, El Malick Ndiaye a été porté à la Première Vice-présidence de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Cette désignation, obtenue à l’unanimité et par consensus, témoigne du rayonnement retrouvé de l'institution parlementaire sénégalaise sur la scène internationale.







L'élection du Président de l'Assemblée nationale du Sénégal revêt une dimension hautement symbolique. Il faut en effet remonter plus de quarante ans en arrière, à l’époque de Daouda Sow, pour voir un Sénégalais accéder à de telles responsabilités au sein de cette organisation. L'APF, véritable pivot du dialogue entre les parlements de l'espace francophone, œuvre quotidiennement au renforcement de l’État de droit et à la promotion de la démocratie. En accédant à ce poste, El Malick Ndiaye replace le Sénégal au cœur des processus de décision de la diplomatie législative mondiale.







Le calendrier institutionnel est désormais clairement tracé pour l'élu sénégalais. Si son nouveau rôle sera formellement entériné lors de l’Assemblée générale de juillet 2026, cette étape n'est qu'un prélude à une échéance plus importante. En juillet 2028, lors du sommet prévu à Yaoundé, El Malick Ndiaye devrait succéder à la présidence du Québec pour prendre la tête de la présidence mondiale de l’APF, confirmant ainsi la montée en puissance de l’influence sénégalaise au sein de la famille francophone.







Cette dynamique diplomatique se prolongera très prochainement sur le sol national. Dakar s'apprête en effet à devenir le centre névralgique du parlementarisme africain en accueillant, les 18 et 19 mai 2026, la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’APF. Cet événement constituera une opportunité majeure pour le pays de consolider son leadership et de favoriser les échanges entre les sections parlementaires du continent.

