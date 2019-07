Diplôme d'entraîneur: Habib Beye passe avec succès la première étape

L'ancien international sénégalais Habib Beye, qui s'est reconverti en Consultant dans la chaîne câblée française Canal Plus, a décidé d'embrasser une carrière d'entraîneur. Et il veut se donner les moyens technico-administratifs d'y arriver. Il a suivi le Brevet d'Entraîneur de Football à la Ligue de Paris-Ile-de-France le 28 juin 2019 et obtenu ledit Brevet.Sur son compte Twitter, Habib Beye s'est félicité d'avoir passé avec succès la première des trois étapes qui consacrent un entraîneur.