Direct Tivaouane : Aly Ngouille Ndiaye demande au Khalife de prier pour des élections apaisées

Aly Ngouille Ndiaye a conduit la délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane. Cette occasion a été saisie par le ministre de l’Intérieur pour exhorter le Serigne Babacar Sy Mansour à prier pour la paix et la stabilité surtout en cette période préélectorale.



«Dans trois (3) mois, le Sénégal organisera une élection présidentielle. Mais, Dieu a déjà choisi celui qui en sortira vainqueur. Donc, les candidats doivent savoir que le Sénégal est indivisible, et elle est au-dessus de nous tous», a-t-il déclaré.



Sur sa lancée, Aly Ngouille Ndiaye a demandé à Serigne Babacar Sy Mansour de s’impliquer et de conscientiser les candidats à l’importance de préserver la paix et la stabilité au Sénégal.



C’est dans ce sens qu’il a demandé au chef de la communauté Tidiane de «prier pour le Sénégal, de prier pour la pérennité de la Paix, mais aussi, de prier pour le chef de l’Etat afin qu’il termine ses réalisations.