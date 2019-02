Direct accueil Wade AIBD - « C’est le jour de l’inauguration de l’Aeroport par celui qui l’a construit »

Les militants et autres responsables du Front National de résistance sont déjà présents à l’Aeroport international Blaise Diagne (AIBD) pour accueillir Me Abdoulaye Wade. Parmi eux, le Professeur et Sociologue Malick Ndiaye qui affirme devant les caméras de PressAfrik que cévenol jour représente l’inauguration de l’infrastructure par celui qui l’a construit.