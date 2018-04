Direct tribunal-13e jour du procès de l’imam Aliou Ndao et Cie : Makhtar Diokhané à la barre Cité par de nombreux présumés terroristes, Makhtar Diokhané va pouvoir éclairer la lanterne des juges de la Chambre criminelle de Dakar ce lundi. En effet, considéré comme l’une des figures de proue du mouvement terroriste, M. Diokhané sera devant la barre en ce 13ième jour de procès. Pour rappel, le président du tribunal, Samba Kane, avait déclaré, que ce lundi sera exclusivement réservé à M. Diokhané.

L'audience est suspendue jusqu'à 15 heures​



Le juge : Vous aviez déclaré que Mohamed Diop fait partie de la branche Daesh et vous avez dit que Omar Diaby alias Omsen faisait partie de Al Qaida.

L’accusé : C’est après que je l’ai connu.

Au code D51/2, Baye Zale avait dit qu’il connaissait des Sénégalais à l’étranger qui combattaient auprès des groupes de djihadistes dont Matar Diokhané. C’est Baye Zale qui l'a déclaré devant le juge d’instruction. Qu’en pensez-vous ?

Vous aviez déclaré que un jour : vous Page 57 44/13 je n’ai pas reçu de formation proprement dite mais je me rendais dans les camps de Boko-Haram où j’ai appris le maniement des armes. Vous avez dit cela devant les gendarmes ?

D’où vous est venu votre surnom Abu Anwar ?

Quand je suis venu à la gendarmerie, j'avais déja trouvé un dossier sur la table où écrit ''Affaire Imam Ndao et Matar Diokhané. Et, je savais que le nom Abu Anwar m’appartenait.

Que signifie le nom Abu Anwar ?

Le père des lueurs c’est-à-dire le père des lumières.

Est-ce que vous connaissez Imam Alioune Ndao ?.

Oui. Je l’ai connu à Kaolack au moment de partir au Nigéria.

Pourquoi vous êtes passé chez lui en allant comme au retour du Nigéria ?

J’avais un enfant qui étudiait chez l’Imam. C’est pourquoi, je suis passé chez lui. Et j’avais demandé aux autres Sénégalais que j’allais les mettre en rapport avec un Makk, pour qu’il puisse les aider pour que personnes ne puisse les tromper à l’avenir.

Est-ce qu’il était au courant de votre voyage au Nigéria ?

Non.

Est ce que vous lui envoyiez de l'argent?

Je n’ai jamais envoyé de l’argent à Imam Ndao.

Est-ce qu’il était au courant que c’est lui que vous avez choisi pour qu'il puisse conseiller les autres Sénégalais venant du Nigéria?

Non. Il n’était même pas au courant de mon enseignement au Nigéria.

Vous aviez les mêmes conceptions de l’islam avec Imam Ndao ?

Nous avons les mêmes conceptions avec Imam Ndao

La démarche de l’Imam Ndao est proche d’Al Qaïda, en ce qui concerne la charia. Qu’en est-t-il ?

Je pense que leur démarche est la même.Parce que la charia était obligatoire ‘’Farata’’ avec eux.

Pourquoi les femmes de ceux qui étaient partis pour le djihad se trouvaient chez Imam Ndao, dont Rama Ba ? Qu’est ce qui explique cela ?

Je ne sais pas. Mais quant à Rama Ba, elle voulait aller voir son mari mais Imam Ndao l’a empêché d’y aller.

Matar Diokhané vous êtes fatigués, nous allons observer une pause. Parce que depuis ce matin vous êtes en train de parler ?

Je suis fatigué et je ne suis pas un combattant. J’ai besoin de me reposer.



11 heures 30: Suite de l'interrogatoire de Matar Diokhané avec le juge Samba Kane​



Le juge: Pourquoi vous avez appelé Saliou Ndiaye pour qu’il vous donne le numéro de Moustapha Diop ?

L’accusé : La dernière fois où j’ai parlé avec Mohamed Diop, il était en Arabie Saoudite. Le groupe de la Lybie est sur le point de rentrer. Je ne savais même pas qu’ils y'avait des Sénégalais en Lybie. Cette publication date du 7 juillet 2017.

Vous ne connaissez pas Abu Hamza Ndiaye ?

Non.

Vous vous démarquez de l’Etat islamique ?

Oui

Vous n’avez pas certes cette idée mais le Dash compte installer un Etat islamique au Sénégal.

L’accusé : Oui. J’avais reçu ce message et ce message visait les blancs.

Le juge : D44/14 Pouvez-vous nous parler du projet de l’Etat islamique au Sénégal. Je confirme l’existence de ce projet, mais un tel projet était prévu en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal. Et, pour la Gambie il fallait un renversement du pouvoir avec un Coup d’Etat. Le projet était à l’horizon 2016 à 2017.

Le juge : Quel était le mode opératoire ? Pourquoi vous n’avez pas jugé nécessaire d’aviser les autorités vu que c’était votre pays le Sénégal qui était visé ?

Le projet ne m’appartient pas. Le groupe est ouvert à tout le monde.

Vous aviez répondu que les cibles prioritaires c’étaient les français.

Non. Je n’ai pas dit cela.

Le projet visait à détruire les bâtiments administratifs et des banques. Il y avait également l’attaque des casernes et des camps militaires. Et pour ce faire, il ne fallait pas dépasser 300 cent hommes. Et, vous aviez dit que l’occupation du terrain a été déjà réalisée. Comment vous avez su tout cela. Et c’est vous qui l’avez dit aux gendarmes ?

Je voulais fournir des informations aux gendarmes sénégalais.

Qui sont vos amis de la Lybie ?

Mohamed Diop, Zeiy Ba, Ibrahima Ba, Assane Dièye Abdallah Ba et Abdallah Dièye.

Pourquoi vous n’avez pas partagé l’idée de la Dash ?

Parce qu’eux ils utilisent la force. Et, moi je ne suis pas pour eux.

J’ai été isolé au niveau du camp pénal même

Vous aviez en contact avec Omar Djaby alias Omsen ?

Un nommé Moustapha Faye m’a mis en rapport avec eux. Il m’a appelé un jour quand j’étais en Mauritanie pour me dire qu’il va nous mettre en relation avec un nommé Omsen parce que je m’intéressais aux questions liées à l’actualité du terrorisme.

Qui est Omsen ?

Je l’ai rencontré une fois et on m’a dit qu’il était un franco sénégalais et il était poursuit en France.



10 heures 40: Suite de l'interrogatoire de Makhtar Diokhané

Avec qui vous êtes allé au Nigéria?.

Au début j’étais parti seul mais c’est en cour de route que j’ai connu Abdalah Coulibaly

D60/2 J’avais peur de rater le bus et j’avais donné rendez-vous à Abdallah Coulibaly.

Vous étiez restés à Abadan plus de 40 jours alors que vous deviez aller à Andank. Qu’est-ce que vous faisiez là-bas ?

Je n’attendais les prises en charge.

Pourquoi vous avez tenu votre épouse Amy Sall dans l’ignorance que votre épouse Maïmouna Ly allait vous rejoindre ?

C’est ma manière de gérer ma famille. C’est permis par la religion. Et parfois c’est à cause de la jalousie.

Vous occupiez une place importante dans le fief de Boko-Haram ?

Les chefs de Boko-Haram me respectaient beaucoup . Parce que j’avais une grande école là-bas.

Nous n’avions aucuns liens et le seul lien que j’avais était l’apprentissage.

Il y avait des hommes de Boko-Haram qui était présent pour vous donnaient votre salaire ?

Oui.

Vous avez eu à voir Sheikau le chef du fief de Boko-Haram ?

Oui j’ai eu à le rencontrer lorsque les Sénégalais qui étaient là-bas avaient des problèmes.

Quel était le genre de problème ?

Un jour quelqu’un est venu à Andak pour me dire que les Sénégalais qui étaient à Andack avaient des divergences de vue de la religion. Quand je suis venu, j’ai rencontré les Sénégalais qui étaient là-bas. Il pensait que quiconque qui avait une carte d’identité était susceptible de sortir de la religion. Après je pensais qu'ils ont été trompés. Là où se trouvaient Sheikau et les Sénégalais, il fallait 2 heures de temps de route.

Pourquoi on vous a choisi ?

Parce que quand nous étions à Abadan c’est moi qui avais l’habitude d’arranger les problèmes.

Pourquoi vous n’avez pas cherché à aller avec Moussa Mbaye, pourquoi vous êtes allés seul ?

Quand je suis venu on me l'a demandé

Sur quoi portait votre rencontre avec Sheikau ?

Les problèmes des cartes d’identité et les problèmes de l’exil. L’entretien a duré 8 heures de temps. Je l’avais trouvé dans une maison, dans une tente.

Qu’est-ce que vous avez promis à Sheikau pour qu’il donne l’autorisation aux Sénégalais ?

J’étais parti le voir avec émotion parce que Mohamed Mballo avait commencé à perdre la tête. J’ai parlé tranquillement avec lui. Et je lui avais dit qu’il y avait une différence parce que le fait de garder des cartes d’identité n’était pas un acte de mécréance. J’avais parvenu à l’impressionner.

Vous avez déclaré aux enquêteurs, au Code D40/10 que les Sénégalais étaient rentrés après mon intervention à cause des risques que si Sheikau apprend qu’ils ont abandonné les combats ? Vous le confirmez ?

Non. Je n’ai jamais dit cela.

Mais cela concorde avec les déclarations de Mohamed Ndiaye qui disait à l’enquête que tout ceux qui étaient au Nigéria étaient partis pour combattre. Vous le confirmez ?

Cette déclaration n’engage que Mohamed Ndiaye.

Mais Matar, est-ce que votre relation avec Sheikau n’était pas le fait que c’était vous qui recrutiez les Sénégalais.

Je n’avais recruté personne. J’avais vu que des Sénégalais étaient en danger et je les ai aidés.



9 heures 35: Reprise de l’audience du procès d’Imam Alioune Badara Ndao et ses accusés



La salle d’audience de la Chambre criminelle de Dakar est presque pleine, mais la file est ecnore nombreuse devant le tribunal pour pouvoir accéder dans la salle.

Le juge : M. Le procureur, il est porté à notre connaissance qu’un accusé n’est pas présent parce qu’il est souffrant. Il s’agit de Mohamed Ndiaye alias Abu Youssouf.

9 heures 35 : L’accusé Matar Diokhané appelé à la barre. Matar Diokhané alias Abu Anwar, né le 14 aout 1986 à Médina-Gounass/ Kaolack, d’Amadou et de Seynabou Mar, marié, enseignant en arabe, domicilié à Pikine Tally Boumack près du marché (Peund) avant le stade Amadou Barry chez sa mère. Marié à trois épouses dont Amy Sall, Coumba Niang et Maimouna Ly.



Le juge : Est-ce que vous avez fait des arts martiaux.

L’accusé : Non.

Vous êtes poursuivis pour acte de terroriste, association de malfaiteurs, entreprise terroriste, acte de terrorisme, menace blanchiment de capitaux et apologie du terrorisme?

Non. Je ne reconnais pas les faits.

Votre cursus scolaire et professionnel ?

J’ai fait l’école primaire à Dakar. J’ai arrêté mes études en première.



Devant la barre Matar Diokhané refuse de parler fort. Même le président de la Chambre n’arrive pas entendre.

Est-ce que vous êtes affilié à une association quelconque

Non.

Est-ce que vous pouvez revenir sur les événements de Diourbel en 2012, Imam Ndour ?

Je n’étais pas présent. Mais les hommes qui étaient présents m’avaient fait part de la situation. Les Mourides étaient venu saccager la Mosquée de l'imam. Ils l'avaient sommés de quitter la région de Diourbel

Moi et Moussa Mbaye nous avions eu des rassemblements pour que pareille situation ne se reproduise plus.

Après la réunion de Fass-Mbao de l’attaque vous vous êtes réunis avec les jeunes sunnites Il y avait des noms. Il fallait organiser une stratégie de riposte, qu’elle était votre stratégie de riposte,

Oui nous voulions faire part des rassemblements

CD44/27 Amad Lo chauffeur du Docteur Ahmed Lo une association sportive pour faire des entrainements en arts martiaux.

Vous étiez au nombre de combien lors de vos réunions ?

200 personnes et c’était à Fass-Mbao.

La rumeur pour aller se procurer des armes ?

Moustapha Diop mais parfois j’ai entendu des gens l’appeler Mohamed Diop. Il était un étudient en Arabie Saoudite.

Il est fait état qu’il vous avait remis une somme de 150 euros ?

Il l’avait donné à un étudiant quand j’étais à Nouakchott. Et c’est cet étudiant qui m’a remis l’argent.

On nous apprend qu’il a été expulsé de l’Arabie Saoudite

Qui est Aboubacry Gueye et Moussa Mbaye ?

Je fréquentais le Daara de Aboubacry Gueye à Rosso. Et Moussa Mbaye

A part la Mauritanie vous étiez où ?

J’ai été au Nigéria. Mais j’ai été également à Andack pour enseigner. C’est Mohamed Diop qui m’a envoyé l’argent du transport. Et c’est Ibrahima Ba qui m’a donné la somme de 150 000 francs Cfa. Et, il m’a dit que c’était pour le transport. Et j’ai passé par la voie terrestre.

Pourquoi vous avez choisi la voie terrestre ?

C’est Ibrahima Ba qui m’a demandé de passer par la voie terrestre.

C’est Ibrahima Ba avait financé le voyage de la totalité des accusés. Pourquoi ?

