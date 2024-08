Direction de la PESS : la passation de service entre Diéguy Diop et son successeur prévue pour ce mardi

L’ex-directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire (PESS), Diéguy Diop va passer le témoin à son successeur demain mardi 6 août. Face aux enquêteurs de la brigade de recherches de Keur Massar, elle s’est regagnée de procéder à la passation de service et documents y afférents. La cérémonie officielle est prévue demain mardi à 10 h, dans les locaux de la PESS, selon des sources de Seneweb.



Diéguy Diop a confié aux enquêteurs qu'elle a été mise au frigo pendant trois mois et son ministère de la Microfinance n'a pas respecté le protocole. C'est pour cela qu'elle n'avait pas encore passé le témoin à son successeur, d'après ses propos sur procès-verbal. Elle accuse, le ministère de la Microfinance d'avoir violé la protection de ses données personnelles.



A noter que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar avait ordonné aux enquêteurs de placer Diéguy Diop en garde à vue si elle n'accepte pas de se présenter à la cérémonie de passation de service prévue ce mardi.