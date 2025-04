Discours à la nation : le Président Diomaye rend hommage aux Forces de Défense et de Sécurité

"Chers membres des Forces de Défense et de Sécurité, hommes et femmes de devoir, vous êtes les garants de notre paix et les protecteurs infatigables de notre souveraineté", a déclaré le Président Diomaye, soulignant l'engagement inébranlable de ces hommes et femmes qui, selon lui, incarnent "avec honneur et abnégation, l’essence même du concept Armée-Nation."



Le Président a ensuite mis en lumière la présence quotidienne des Forces de Défense et de Sécurité auprès des populations, leur engagement actif pour la sécurité nationale, ainsi que leur rôle fondamental dans la gestion des catastrophes naturelles et la préservation des ressources stratégiques du pays. "Votre présence quotidienne auprès des populations, votre engagement actif pour la sécurité nationale, la lutte contre les catastrophes naturelles et la préservation de nos ressources stratégiques, font du Sénégal une nation armée pour mieux prendre en main son destin", a ajouté le Président.



Dans le cadre de son engagement à soutenir et à renforcer les capacités de ces forces vitales, le président a rassuré la nation en annonçant que la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels des Forces de défense et de sécurité constitue une priorité absolue. Il a souligné que ces efforts sont essentiels non seulement pour garantir la souveraineté du Sénégal, mais aussi pour assurer la sécurité collective de tous ses citoyens.



"À cet effet, la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels de nos Forces de défense et de sécurité, essentielle à notre souveraineté et à notre sécurité collective, est inscrite au cœur de nos priorités", a ajouté le Président Diomaye.