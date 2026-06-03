"Discours contraires aux bonnes mœurs" : Daba Mbodj alias "Caïndé Macky", militante de l'APR, présenté au juge ce mercredi

Militante de l’Alliance pour la République (Apr), Daba Mbodj alias « Caïndé Macky » a été placée en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour «discours contraires aux bonnes mœurs » après son audition, le 2 juin 2026.
D’après le journal Libération, sauf changement de procédure, la militante devait être présentée, ce mercredi 3 juin 2026, au parquet afin que la justice se prononce sur la suite à donner à son dossier.
Pour rappel, le 2 octobre 2025, « Gaïndé Macky » a été placée sous mandat de dépôt pour « discours contraires aux bonnes mœurs » et « injures publiques ». Le procureur de la République s’était autosaisi, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle elle avait proféré des propos injurieux à l’encontre des militants de Pastef et de leur leader Ousmane Sonko, qui était Premier ministre à cette époque.
D’après le journal Libération, sauf changement de procédure, la militante devait être présentée, ce mercredi 3 juin 2026, au parquet afin que la justice se prononce sur la suite à donner à son dossier.
Pour rappel, le 2 octobre 2025, « Gaïndé Macky » a été placée sous mandat de dépôt pour « discours contraires aux bonnes mœurs » et « injures publiques ». Le procureur de la République s’était autosaisi, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle elle avait proféré des propos injurieux à l’encontre des militants de Pastef et de leur leader Ousmane Sonko, qui était Premier ministre à cette époque.
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