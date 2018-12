DiscoursNouvelAn2019 : Macky Sall et le bilan d’une «Année sociale» réussie

Décrétée « Année sociale » par le chef de l’Etat, 2018 se termine sur une note de mésentente. Entre grève des professionnelles de la santé, des travailleurs de la justice, la dette de l’enseignement public au privé signifiant un échec du gouvernement au terme du septennat.



Parallèlement à ces inquiétudes, le chef de l’Etat qui faisait face à la nation estime que des efforts de développement inclusif et de protection sociale se sont amplifiés, avec la revalorisation des pensions de retraite de nos séniors, la baisse de l’impôt sur les salaires, des prix du loyer et des tarifs de l’électricité.



«Nous avons mis en place des initiatives de programme novateurs, comme le PUDC, le PUMA, les Bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, la gratuité de la dialyse et de la césarienne et des soins pour les enfants de moins de 5 ans ainsi que les cartes d’égalité des chances avec les personnes vivant avec un handicap », insiste-t-il.