Disparité des offres de formation professionnelle: « Tous les établissements privés seront audités », Dame Diop

Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, a annoncé mardi, l’audit dans les plus brefs délais de tous les établissements privés du Sénégal. Cette décision a été prise, selon le ministre, suite à la disparité constatée dans les contenus d’enseignements et d’approches pédagogiques.



« Même si les établissements privés fournissement d’innombrables efforts visant à accompagner l’Etat dans ses missions de service public, force est de constater que l’univers actuel est caractérisé par la disparité des contenus d’enseignements et des approches pédagogiques. Il atteste une inadéquation des offres de formation avec la demande du marché de travail et de l’emploi », a déclaré le ministre.



Dame Diop d’annoncer qu’il a actionné ses services compétents pour un audit des écoles de formation professionnelle. « C’est ainsi que j’ai instruit mes services compétents et dans les meilleurs délais à un audit national des ébahissements privés de formation professionnelle dans le but d’évaluer d’abord les offres de formation, de vérifier l’application de la réglementation liée au fonctionnement des établissements privés, de vérifier et de promouvoir d’avantage l’application du cahier de charges et des localités des établissements privés et de formation professionnelle ».



Le ministre Dame Diop s’exprimait lors de la cérémonie de remise des chèques de 500 millions destinés à 251 établissements privés de formation professionnelle et technique impactés par les conséquences de la pandémie de Covid-19.