Disparition de Didier Badji : sa belle-sœur pointe du doigt le Général Moussa Fall et le Procureur Amadou Diouf

L’Association des ressortissants des îles Bliss de Casamance (sud) a organisé ce dimanche 16 novembre 2025, une marche pacifique. Cette manifestation a pour but de demander la lumière sur les circonstances de la disparition de l’adjudant-chef de la gendarmerie nationale Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou disparus le 18 novembre 2022.



A cette occasion, la sœur de l’épouse de Didier Badji, Aminata Diouf, a pris la parole pour dénoncer selon elle, "ces assassinats". Elle va plus loin en déclarant que la mort de sa défunte sœur Daba Diouf n’était pas naturelle. D’après elle, la femme de Didier Badji a été aussi "assassiné" par les mêmes personnes qui ont "tué" son beau-frère. Aminata Diouf a dit que le seul tort de sa sœur a été de "demander que la lumière soit faite sur la disparition du papa de ses enfants".



Dans son récit, elle s’est aussi attaquée au Général Moussa Fall, qui d’après elle, sa sœur l’a écrit maintes fois pour savoir l’évolution du dossier de la disparition de son mari mais ce dernier ne lui a jamais fourni de réponse jusqu’ici.



Le communiqué du Procureur Amadou Diouf annonçant la disparition des deux hommes n’a pas aussi échappé aux attaques de la belle sœur de Didier Badji. La sœur de la femme de ce dernier traite le communiqué du Procureur de « mensonger » et « pathétique » car selon elle, il y’a beaucoup d’incohérence sur cette note. « La preuve, il nous a parlé d’un samedi 19 novembre mais moi je lui pose la question à savoir où est passé Didier Badji le vendredi 18 novembre depuis 12h21mn. Il doit pouvoir répondre à cette question. On veut savoir pourquoi il y’a cette différence de date sur la disparition de Didier Badji », a-t-elle martelé. Avant d’ajouter que : "En tant que Procureur de la République, en tant qu’une personnalité de sa trempe, comment peut-il donner un communiqué mensonger de la sorte".



Aminata Diouf s’est aussi adressée aux nouvelles autorités étatiques en leur rappelant l’espoir qu’ils ont placé sur eux afin que ces dernières apportent toute la lumière sur cette affaire. Mais, elle dit qu’elle n’est pas d’accord avec la réconciliation que le Président Diomaye Faye prône. "Avant que l’Etat parle de réconciliation, il faudra qu’ils connaissent d’abord les personnes qui les ont causés du tort", a-t-elle estimé.



Elle a aussi démenti la réponse du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko que le député Guy Marius Sagna a rendu publique concernant la prise en charge psycho-sociale des enfants de l’adjudant-chef Didier Badji. D’après Aminata Diouf, aucun membre du gouvernement ne leur a fourni un quelconque soutien que soit financier, morale ou psychologique. « Personne n’a contacté cette famille. On ne les a ni vu ni entendu. Je précise que depuis le 18 novembre 2022 jusqu’à maintenant, on n’a pas vu le salaire de Didier Badji », a-t-elle éclairci.