Disparition en mer de 5 pêcheurs : les acteurs de la pêche artisanale réclament un renforcement des recherches avec des moyens aériens

Suite à la disparition en mer de 5 pêcheurs au large de Rufisque, il y a une semaine. L'angoisse gagne les familles et la communauté des pêcheurs. Ces derniers réclament un renforcement des recherches avec des moyens aériens. A cet effet, une journée de prière a été organisée pour le repos de leur âme.



« Depuis plusieurs jours, presque 5 jours que nous sommes inquiets de la situation. Comme vous le savez, une pirogue qui part en mer et qui ne revient pas, ça pose énormément de difficultés, non seulement au niveau des parents, des familles, mais aussi nous qui sommes des pêcheurs comme eux », a indiqué Mamadou Diouf Sène acteur de la pêche artisanale de Rufisque.



Les acteurs de la pêche artisanale demandent aux autorités de déployer les grands moyens afin de retrouver les pêcheurs.

« Ça fait 5 jours. Normalement, s’ils avaient mis les moyens qu'il faut, aujourd’hui, ils pourront les retrouver. Il n y a pas de nouvelles qui peuvent faire en sorte qu'on puisse avoir un esprit tranquille. Tant que ces gens ne viennent pas, nous ne pouvons plus dormir. Nous demandons à l'Etat, parce qu’il a les moyens. Moi, je suis ex agent de surveillance. Je sais que c'est que l'État a comme moyens de surveillance. Mais la volonté politique pour pouvoir assister les pêcheurs artisans, les secourir au moment opportun, c'est ça qui reste. Nous leur demandons de le faire surtout dans cette situation », a sollicité Mamadou Diouf Sène.



Toutefois, poursuit-il : « Nous ne voulons plus que ces gens passent encore plus de 48 heures en mer ».