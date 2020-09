Dispute au quartier Sam Touba: la "awoo" envoie la "niarel" aux urgences et atterrit à la prison de Mbacké

Une rude bagarre entre deux coépouses tient en haleine le quartier populeux de Sam, à Touba. S.Fall, âgée de 35 ans,"niarel "et N.A. Guéye "awoo" se regardaient en chiens de faïences dans leur domicile conjugal. L'époux des belligérantes est dans le Saloum où il officie comme saisonnier. Mais ces dernières ont décidé finalement de solder leurs comptes dans la matinée du jeudi dernier. Selon des informations de "Source A", la "awoo" avait bien pris ses devants, en portant sa culotte. Ainsi, après un échange de propos houleux, elles se sont livrées à une bataille sans merci.



Mais la "première dame" ne l'a pas lâchée, parce qu'elle était assise sur S.Fall, avant de lui asséner des coups de pierres. La "niarel" ensanglantée a crié de toute ses forces, avant de perdre connaissance. Heureusement pour la victime, des passants sont venus à sa rescousse. Elle a été évacuée à l'hôpital Matlaboul Fawzayni, ou elle a sera admise aux urgences. Selon les sources du journal, S.Fall, âgée de 35 ans, a été libérée, samedi dernier, avant d'y retourner, le lendemain, à cause de la gravité de ses blessures.



Munie d'un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail de 15 jours, elle avait déposé une plainte contre la mise en cause au niveau de la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Touba. Selon la victime, tout est parti, quand N.A.Guéye "awoo" a traité de voleuse la fille de sa coépouse qui a réfuté toutes ces allégations.



Cuisinée par les enquêteurs de la BR de Touba, la dame, qui portait une culotte, lors de la bagarre, a confié qu'elle avait terrassé la "niarel" sur une pierre. Selon elle, c'est ce qui justifie ses blessures. En plus ; N.A.Guéye a révélé que la victime lui avait infligé un coup de Pilon. Finalement, la mise en cause a été déférée, lundi dernier, au Tribunal d'instance de Mbacké pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Après son face-à-face avec le délégué du procureur, N.A.Guéye a été écrouée à la prison de Mbacké.