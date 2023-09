Dispute entre deux vendeuses de sachets d'eau: l’une d’entre elle condamnée à 20 jours de prison

Une violente dispute entre deux vendeuses de sachets d'eau à l'arrêt "Djouti-Ba" de Rufisque a conduit à une condamnation à la prison.



Dieynaba Seck, âgée de 18 ans, a été jugée devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail de 21 jours », sur sa collègue Ouly Bâ.



L'altercation a éclaté pour une pièce de 50 FCFA. Ce qui a incité Dieynaba à déboîter le doigt de sa rivale et à lui fracturer une côte. Ouly Bâ a été contrainte de faire face aux séquelles de cette altercation.



Lors de l'audience, la victime, une étudiante en informatique, a témoigné des tourments qu'elle a enduré à cause de Dieynaba Seck. Elle a confié que cette dernière profite de toutes les occasions pour la maltraiter.



Des accusations que la mise en cause a niées en soutenant qu'elle avait seulement giflé Ouly Bâ après que cette dernière a tenté de la mordre à l'oreille.



Le procureur de la République a requis l'application de la loi, tandis que la partie civile a demandé une indemnisation de 500 000 FCFA.

Finalement, Dieynaba Seck a été condamnée à 3 mois de prison, dont 20 jours ferme, avec des dommages et intérêts de 200 000 FCFA à verser à la partie civile.