Dissolution HCCT et CESE : Aminata Mbengue et Abdoulaye Daouda Diallo n’ont pas encore reçu de décret de limogeage

Ni Abdoulaye Daouda Diallo, ni Aminata Mbengue Ndiaye n'ont reçu les décrets les limogeant dans leurs fonctions de président du Conseil économique Social et environnemental (CESE) et de président de Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT).



Selon le journal Libération, pour l’instant seul le communiqué du ministre Secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a été publié et partagé mercredi 04 septembre. Cependant, le communiqué ne renseigne aucun numéro.



Pour rappel, le Président Bassirou Diomaye Faye dans sa logique de rationalisation des dépenses de l'Etat avait voulu dissoudre le HCCT et le CESE dans un projet de loi soumis au parlement qui n’a pas abouti. En réponse, le chef de l'Etat a décidé de limoger les présidents de ces institutions.