"Dissolution de l'Apr" : la réponse de Pape Malick Ndour à Waly Diouf Bodiang

"Après interprétation de la loi d'amnistie, l'Apr ( Alliance pour la République) sera dissoute". C'est ce qu'avait déclaré Waly Diouf Bodiang, directeur général du Port autonome de Dakar, lors du Ndogou Patriote avec Pastef Keur Massar (banlieue dakaroise).



Réponse du berger à la bergère, l'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi sous Macky Sall lui a apporté la réplique. Dans un entretien avec L'Observateur, Pape Malick Ndour est d'avis que M. Bodian "tente de détourner l'attention du débat sérieux".



« Il est essentiel de noter que cet individu semble, à chaque occasion, tenter de détourner l'attention du débat sérieux en multipliant des déclarations fracassantes, souvent dénuées de toute consistance intellectuelle, à l'image de ses affirmations sur une hypothétique dissolution de l'Apr qui n'existe que dans ses rêves», a-t-il déclaré.



Il a poursuivi : « Au lieu de se concentrer sur des préoccupations aussi futiles et dénuées de fondement, il serait bien plus pertinent qu'il s'intéresse à des enjeux concrets et urgents qui affectent directement notre pays, comme la situation actuelle du Port de Dakar. Selon les derniers rapports de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), on y observe un recul significatif de l'activité, un phénomène dont les causes sont largement imputables à une gestion chaotique de la boîte par son directeur général. Cette situation, loin d'être un détail mineur, a des répercussions importantes sur l'économie nationale, notamment en matière d'exportations et de recouvrement de recettes douanières. Plutôt que de se perdre dans les affirmations sans fondement...»