Dissolution de l’Assemblée : l’APR dézingue le « couple Sonko -Diomaye » et dénonce « une stratégie ridicule »

L’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall a tenu ce vendredi 13 septembre une conférence de presse. Cette rencontre avait pour but de porter à la connaissance des Sénégalais « des enjeux et défis pour notre pays le Sénégal, à la suite du Message à la nation délivré par le Président de la République le 12 septembre 2024 ». A en croire les membres de l’APR, « le couple présidentiel Sonko-Diomaye continue inlassablement de bafouer la Constitution, de piétiner les lois de la République ».



Selon Abdou Mbow et Cie, « le Sénégal, modèle de référence, de paix sociale et de stabilité traverse l'un des pires moments de son histoire démocratique ». D’après eux, « le Président de République, gardien de la Constitution, garant du fonctionnement des Institutions, piégé par son Premier ministre multiplie les fautes politiques et les atteintes graves à la constitution ».



Selon la déclaration de l’APR, qui dénonce des violations en série de la Constitution par les artifices minables utilisés pour museler l'Institution parlementaire, estime que « cette crise institutionnelle entre l'exécutif et le législatif, provoquée, voulue et entretenue par le Président de la République avait pour seul dessein de bloquer l'Institution parlementaire, d'éviter à Ousmane Sonko, le face à face avec les députés, dans le cadre d'une motion de censure ».



Ainsi, l’APR, qualifie la dissolution de l’Assemblée nationale « d’une stratégie bien ridicule d'évitement des responsabilités constitutionnelles et de confinement des règles édictées par la Constitution de la République ».