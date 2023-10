Dissolution parti, radiation Sonko, refus fiches de parrainages: Pastef enchaîne référé et recours à la Cour suprême

Depuis le 30 juillet, date à laquelle le leader de l’opposition Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt et envoyé en prison, son parti a été dissous par décret présidentiel et son nom radié des listes électorales. Last but not the least, le mandataire de son parti, Ayib Daffé a été privé de fiches de parrainage vendredi dernier.



Ce mardi, les avocats de Ousmane Sonko n’ont pas chômé. Ils ont déposé un référé-liberté contre le refus de donner à leur client ses fiches de parrainage devant la Chambre administrative de la Cour suprême.



Ils ont également déposé un recours pour excès de pouvoir suite à la dissolution du parti Pastef Les Patriotes à la même Chambre administrative de la Cour suprême.



Pour ce qui s’agit du recours contre la radiation du Ousmane Sonko des listes électorales, le chargé de communication de ladite formation politique informe qu’il sera déposé demain mercredi au tribunal d’instance de Ziguinchor.



Après avoir informé des recours et référé déposés, El Malick Ndiaye a recommandé à leurs militants de garder leurs cartes électeurs. (…) préparons les équipes ne parrainons personne pour le moment.

Attendons les consignes du président », a-t-il indiqué.