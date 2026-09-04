Distinction internationale : Maguette Ndiaye sacrée « Meilleure entrepreneure de Suède 2026 » avec sa marque Afia Organic

La fondatrice d’Afia Organic, Maguette Ndiaye, vient de décrocher la prestigieuse distinction de « Meilleure entrepreneure de Suède 2026 » dans le cadre du concours Sveriges Bästa Företagare 2026. À l’issue d’une compétition particulièrement serrée, la décision s'est appuyée à parts égales sur les délibérations du jury de Bokio et sur les suffrages du public, où l'entrepreneure a récolté près de 2 000 voix sur plus de 10 000 votes enregistrés.



À travers Afia Organic, la lauréate propose des produits cosmétiques biologiques fabriqués en partenariat avec une coopérative de femmes au Burkina Faso, renforçant ainsi l'autonomie économique des communautés locales. Saluant sa capacité à combiner développement commercial, responsabilité environnementale et impact social, le jury a également souligné l'exemplarité d'un parcours mené sans prêt ni subvention, en parallèle d'une activité dans le secteur des soins. Assorti d'une dotation de 20 000 couronnes suédoises qui servira à la rénovation de ses espaces de stockage, ce prix consacre une démarche qui fait le pont entre l'écosystème entrepreneurial nordique et les initiatives de développement en Afrique de l'Ouest.