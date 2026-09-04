La cité religieuse de Médina Baye a accompagné Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass à sa dernière demeure

Le reliquat de la communauté religieuse et une foule nombreuse de fidèles se sont rassemblés ce vendredi à la grande mosquée de Médina Baye, au cœur de la commune de Kaolack, pour assister aux obsèques de Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass. Fils du fondateur de la Fayda Tidjaniya, Cheikh El Hadji Ibrahima Niass, le défunt a été inhumé peu après la prière du vendredi en présence du Khalife général, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, ainsi que de nombreuses personnalités coutumières et religieuses.



Rappelé à Dieu lundi dernier au Maroc à l'âge de 83 ans des suites d'une maladie, Cheikh Mouhamadou Macky Niass laisse le souvenir d'un « soldat du savoir et homme de Dieu accompli ». Né en 1943 à Médina Baye, il avait parachevé sa formation islamique à l'Université Al-Azhar du Caire en 1976, avant d'intégrer l'École normale supérieure du Sénégal. Ancien professeur de langue arabe dans les collèges de Kaolack jusqu'à sa retraite, il s'était entièrement consacré ces dernières années à l'enseignement, aux causeries religieuses et à la propagation du message de la Hadara à travers le pays et à l'étranger. Le Khalife général a tenu à saluer la mémoire d'un érudit caractérisé par sa rigueur, son humanisme et son attachement indéfectible à la vérité.