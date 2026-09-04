Défense nationale : 1 842 nouveaux soldats prêts à servir la patrie après quatre mois de formation à Bango

Le commandant de la zone militaire n° 2, le colonel Alioune Samassa, a présidé la cérémonie officielle marquant la fin de la formation initiale du contingent 2026 au centre de Bango. Cet événement s'est déroulé en présence du lieutenant-colonel Mamadou Fall, chef de corps du 12ᵉ bataillon, concrétisant le parcours de 1 842 nouvelles recrues, dont 86 jeunes filles. Après quatre mois d'apprentissage intensif axé sur la rigueur et l'acquisition des savoir-faire fondamentaux, ces nouveaux soldats s'apprêtent à rejoindre leurs unités respectives pour entamer leur formation de qualification aux armes.



Lors de son adresse, le lieutenant-colonel Mamadou Fall a rappelé aux recrues la portée symbolique du drapeau national ainsi que les responsabilités de leur statut. Le chef de corps leur a exhorté à faire de la discipline, de la loyauté et de la conscience professionnelle les piliers de leur carrière au service des forces armées. Rendant compte de cet engagement, le soldat de deuxième classe Maserigne Guèye a témoigné de sa volonté de contribuer à la sécurité et à la paix sur le territoire national, tout en soulignant la valeur éducative et citoyenne apportée par l'institution militaire.