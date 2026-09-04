Oussouye : deux corps sans vie retrouvés dans les mangroves de Bouyouye

Deux corps sans vie ont été découverts en début de semaine dans les mangroves du village de Bouyouye, dans le département d’Oussouye, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant la brigade territoriale de la gendarmerie du Cap Skirring.



L’un des corps est celui d’une femme âgée de 56 ans, tandis que l’autre, retrouvé dans un état de décomposition très avancé, n’a pas encore été identifié.



Selon les informations rapportées par l’APS, la disparition de la quinquagénaire a été constatée le lundi 31 août par son fils adoptif. Habitué à l’accompagner dans les rizières pour chercher des pépinières, ce dernier s’est inquiété de son absence avant de donner l’alerte et d’entamer des recherches avec les villageois.



C’est finalement le lendemain que le corps sans vie de la dame a été découvert dans les mangroves de Bouyouye.



Alertés, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux, en compagnie des sapeurs-pompiers et de l’infirmier-chef du poste de santé de Boucotte, afin de procéder aux constatations d’usage.



Toujours selon l’APS, le corps de la victime a été inhumé au bord du fleuve sur ordre du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor.



Le second corps a, quant à lui, été retrouvé flottant à la surface de l’eau par des pêcheurs. Ces derniers ont alerté le président du bureau du quai de pêche, qui a ensuite informé la brigade territoriale de la gendarmerie ainsi que les sapeurs-pompiers.



En raison de son état de décomposition très avancé, le corps non identifié a été inhumé au cimetière des pêcheurs, situé à proximité du quai de pêche, sur instruction du même procureur, précise l’APS.

