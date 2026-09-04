Modernisation judiciaire : le ministère de la Justice lance les plateformes « E-Justice » et « Jokko ak Yoon »

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, procédera le jeudi 10 septembre 2026 au lancement officiel de deux nouvelles plateformes numériques dénommées « E-Justice » et « Jokko ak Yoon ». Cette initiative marque une étape supplémentaire dans le processus de transformation numérique engagé par le ministère afin d'offrir des prestations plus accessibles et de simplifier les démarches administratives des usagers du service public de la justice.



Conçue pour dématérialiser les procédures, la plateforme « E-Justice » permettra de faciliter l'accès aux services judiciaires à l'échelle nationale. En parallèle, l'outil « Jokko ak Yoon » s'attachera à renforcer le dialogue direct entre l'institution et les citoyens, dans le but de consolider la confiance du public envers l’appareil judiciaire. À travers ce double dispositif, la Chancellerie entend accélérer la modernisation globale du système judiciaire sénégalais en plaçant les besoins des usagers au cœur de l'action publique.