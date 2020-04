Distribution de l’aide alimentaire: le Forum civil déçu par la sortie de Mansour Faye

Le Forum civile n’a pas tardé à apporter sa réponse suite à la sortie du ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye, leur demandant à la société civile d’arrêter de « parloter » et de s’impliquer dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le coordonnateur de la section sénégalaise de Transparency international, Birahim Seck qui a analysé la déclaration du ministre est d'avis qu'il pouvait ne pas tenir ce point de presse.



« À mon avis, il pouvait ne pas tenir un point de presse vu les informations qu’il a à fournir. Il a essayé un peu de faire le point de la situation, mais je pense qu’avec le débat qui a précédé, il devait faire un point de presse. Je ne pense pas qu’un ministre devait parler de la sorte, dans son discours pour le moment », a déploré le coordonnateur du Forum civil, qui relève d’énormes problèmes dans les réponses de Mansour Faye.

Selon Birahim Seck, ce que le ministre du Développement communautaire a montré ce vendredi lors de sa conférence de presse en ligne, « c’est véritablement un manque de maîtrise de la situation ».



« Parce que si un ministre va jusqu’à dire qu’il ne connaît même pas le tonnage qui est donné à un attributaire pour le fixer entre 30 000 et 35 000 tonnes, je pense que ça pose énormément de problème. Si également le ministre ne peut pas donner une réponse pour savoir si l’entreprise qui a bénéficié de l’attribution de riz dispose du stock total ou bien des 800 tonnes dont il parle, je pense qu’il y a énormément de problèmes », a-t-il expliqué.



M. Seck est d’avis que le ministre pouvait ne pas tenir ce point de presse. Car, a-t-il souligné, ces « réponses n’ont pas été au niveau des enjeux actuels ».



« Si j’étais son conseil, j’allais lui dire de ne pas faire de sortie. Je ne sais pas sincèrement comment le qualifier, c’est un ministre de la République, mais je n'ai pas senti une certaine rigueur », a conclu Birahim Seck qui réagissait sur Sud Fm.