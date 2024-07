Diversité des étrangers au Sénégal en 2023: les ressortissants guinéens arrivent en tête avec 40,3% (Ansd)

"En 2023, selon le dernier recensement de l’ANSD, 207,791 étrangers résidaient au Sénégal". Ce chiffre est surprenant pour beaucoup de Sénégalais, qui estiment que la population étrangère dans notre pays dépasse largement le million de personnes. Ces étrangers représentent environ 1,1% de la population résidente.



La majorité des étrangers vivant au Sénégal sont originaires d’un pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre, du Nord et d’Afrique australe. Les ressortissants des pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier ceux des pays voisins comme la Guinée (40,3%), le Mali (14,9%), la Guinée-Bissau (4,4%), la Gambie (3,0%) et la Mauritanie (2,1%), sont les plus nombreux.



En outre, les ressortissants de pays européens (4,0%), asiatiques (2,3%), américains (1,0%) et océaniens (0,1%) représentent ensemble 7,4% des étrangers résidents. Les personnes qui n’ont pas déclaré leur nationalité constituent 5,1% de ce groupe.