Science : Salma Sylla Mbaye devient la première femme astrophysicienne du Sénégal

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a célébré, ce samedi 02 mai 2026, un événement historique avec la soutenance de thèse de Salma Sylla Mbaye. Première femme astrophysicienne du pays, la chercheuse a validé son doctorat devant un jury international composé d’experts de Belgique, du Bénin, de France, du Maroc et du Sénégal. Ce travail de haut niveau, réalisé en cotutelle entre l’Afrique et l’Europe, marque une « étape clé » pour la recherche sénégalaise dans les sphères scientifiques mondiales.







Spécialiste de l'astrophysique planétaire, Salma Sylla Mbaye centre ses recherches sur les collisions sur Jupiter et l'évolution des objets du système solaire externe. Son expertise a été sollicitée dès 2018, année où elle a intégré l’équipe de chercheurs sénégalais mobilisés pour la mission « New Horizons » de la NASA. Cette collaboration portait sur l’observation du survol de l’objet céleste « Ultima Thule », situé aux confins du système solaire, illustrant la contribution africaine aux grandes campagnes d’exploration spatiale.







Au-delà de son profil de chercheuse, Salma Sylla Mbaye est une figure majeure de la vulgarisation des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Coordonnatrice de programmes de sensibilisation, elle milite activement pour que les jeunes filles investissent ces filières. Pour elle, la maîtrise de ces disciplines est un « levier stratégique » pour transformer les trajectoires individuelles et accélérer le développement du continent.





À travers ce parcours d'excellence, l'UCAD confirme son rôle de creuset de talents et affirme la montée en puissance de la souveraineté scientifique du pays. Avec cette première astrophysicienne, le signal envoyé est clair : le Sénégal ne se contente plus d'observer l'univers, il participe désormais pleinement aux dynamiques globales visant à le comprendre.

