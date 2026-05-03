Escandale : Les révélations de l'enquête sur le rôle de « proxénète » du maçon Mamadou Lamine Diouf

la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar a désormais « franchi la barre des 90 arrestations ». Les dernières opérations ont conduit à l'interpellation du maçon Mamadou Lamine Diouf à Ngékhokh, ainsi que du « célèbre traiteur Balla Mbaye » à Dakar.







L'arrestation du maçon, réalisée en collaboration avec la BR de Saly, découle de « l'exploitation du téléphone de son présumé partenaire Doudou Lamine Dieng », un banquier déjà sous les verrous. L'enquête révèle que Mamadou Lamine Diouf jouait un rôle central, étant soupçonné d'agir comme le « proxénète du banquier ». Selon les enquêteurs, il « recrutait des ouvriers pour des séances intimes avec Doudou Lamine Dieng ».







Les investigations techniques ont également mis au jour des connexions avec des personnalités publiques. Des « preuves concordantes collectées par les gendarmes » indiquent que le maçon aurait entretenu des relations avec Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé. Par ailleurs, l'enquête établit qu'il formait un couple avec le traiteur Balla Mbaye au moment de son interpellation.







Après avis du doyen des juges près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les deux derniers suspects ont été « placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête ». Ce dossier, qui ne cesse de s'alourdir, confirme l'ampleur du réseau démantelé par les forces de sécurité.

