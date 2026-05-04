Souveraineté : Guy Marius Sagna appelle à une « vigilance intransigeante » contre les traîtres de la nation

Le député et leader panafricain Guy Marius Sagna a lancé un avertissement solennel sur les mécanismes de domination étrangère et la nécessité de protéger le Sénégal contre les complicités internes. S'appuyant sur une analyse historique de la puissance américaine, il exhorte les citoyens à une surveillance accrue pour garantir l'intégrité du pays.







L'argumentaire de Guy Marius Sagna repose sur une réflexion attribuée à l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, selon laquelle le secret de la puissance résiderait dans une double gestion de la trahison : « ils cherchent les traîtres de leur propre nation et les punissent, et ils cherchent les traîtres des autres nations et les exploitent, les utilisent pour les asservir ». Pour le député sénégalais, ce constat n'est pas propre aux États-Unis mais constitue une stratégie universelle de domination.







Face à ce qu'il considère comme un risque permanent d'asservissement, Guy Marius Sagna appelle les « patriotes panafricains » à une posture de fermeté absolue. « Nous devons être vigilants et intransigeants face à la trahison et aux traîtres du Sénégal », a-t-il martelé. Ce message s'inscrit dans sa lutte constante pour la souveraineté, visant à neutraliser tout relais local qui faciliterait l'ingérence ou l'exploitation des ressources nationales par des puissances extérieures.

