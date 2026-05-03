Justice : Le « mara milliardaire » Serigne Abdoulaye Faye interpellé en Gambie par Interpol et la DIC

Le marabout Serigne Abdoulaye Faye, cité dans une affaire « d'actes contre-nature », est désormais aux mains de la Division des Investigations Criminelles (DIC) à Dakar. Selon des sources exclusives de Seneweb, le suspect, surnommé le « mara milliardaire », a été interpellé en Gambie grâce à une intervention d’Interpol. Son transfèrement vers la capitale sénégalaise s'est déroulé sous haute escorte dans la nuit du jeudi au vendredi.







L'enquête a révélé que le mis en cause avait planifié une fuite durable pour échapper à la justice. Après avoir « été auditionné une première fois puis libéré », il aurait profité de cette mise en liberté pour quitter discrètement le territoire national. Une fois en Gambie, il « aurait loué un logement pour une durée de six mois », pensant ainsi se mettre à l'abri des enquêteurs.







La cavale a pris fin grâce à une coopération étroite entre la DIC et la police gambienne. Après avoir localisé le suspect, une équipe spécialisée a été dépêchée sur place pour procéder à son arrestation. Actuellement placé en garde à vue dans les locaux de la DIC, le marabout devra répondre des « accusations graves qui pèsent sur lui » dans le cadre de cette affaire qualifiée de sordide.

