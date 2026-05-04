Politique : « Ceux qui tournent le dos à Pastef reviendront », prévient Ousmane Sonko

Le chef du gouvernement fonde son analyse sur la ferveur actuelle de sa base, qu'il juge inégalée. « Quand je vois l’engagement actuel des militants, des sympathisants et des responsables du parti à travers tout le pays, je suis très heureux », a confié Ousmane Sonko. Il estime que l'identité et la vision du parti sont devenues des références si fortes que ceux qui tenteraient de s'en éloigner se heurteraient à un vide politique.
Utilisant une métaphore sur la singularité de son mouvement, il a soutenu que les alternatives politiques actuelles manquent de substance face à l'offre de Pastef. « Partout où ils iront, ils se rendront compte qu’ailleurs, il n’y a aucune saveur », a-t-il martelé. Ce discours de fermeté et d'optimisme vise à resserrer les rangs des sympathisants autour de ce qu'il présente comme « la solution » pour le pays, tout en minimisant l'impact d'éventuelles contestations internes.
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