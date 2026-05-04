Politique interne : Le rappel à l'ordre d'Ousmane Sonko face aux ambitions personnelles dans le parti

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un avertissement ferme contre les ambitions personnelles démesurées au sein de sa formation politique. Intervenant par téléphone ce dimanche 3 mai 2026 devant la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), réunie pour un séminaire sur les politiques publiques, le leader de Pastef a dénoncé les risques de dérives internes : « C'est la bousculade pour le positionnement qui a dévoilé tous les travers des combats politiques passés ».







Pour le chef du gouvernement, la jeunesse du parti doit impérativement se tenir à l'écart des luttes d'influence individuelles qui pourraient fragiliser l'unité du mouvement. « Moi, moi, moi… n'entrez pas dans ça. Ce n'est pas l'ADN de Pastef. Et ce n'est pas l'identité de Pastef », a-t-il martelé. Ousmane Sonko a exhorté les militants à cultiver une différence éthique, les invitant à ne pas reproduire les pratiques de « positionnement politicien » qu'il a historiquement combattues chez ses adversaires.







Tout en admettant que « la politique est d'abord faite d'ambitions », le Premier ministre a tenu à distinguer l'ambition saine de la recherche de privilèges. Il a salué la maturité de la JPS, soulignant sa capacité à « produire du sens pour le pays » à travers des réflexions sur les politiques publiques, là où d'autres jeunesses politiques seraient, selon lui, cantonnées à l'insulte. En rappelant le rôle fondateur de la JPS dans la « massification » et la « production intellectuelle » du parti, il a appelé à une fidélité stricte aux valeurs originelles de Pastef.

