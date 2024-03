Divorce avec Palla Mbengue : Thiané Diagne condamnée à payer 2 millions F Cfa à son ex-époux

Le tribunal de grande instance de Dakar a mis fin au mariage de Palla Mbengue et de Thiané Diagne. Le juge civile, statuant en dernier ressort, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la styliste. Ainsi, elle devra payer la somme de 2 millions de F Cfa à son désormais ex-époux.



Après avoir quitté le juge pénal, Palla Mbengue et Thiané Diagne ont soldé leur compte devant le juge civil. Ce dernier a prononcé le divorce entre les parties. Ce, aux torts exclusifs de la styliste pour abandon de domicile et injures graves.



Thiané Diagne jour J devra payer à son ex-mari 2 millions F Cfa à titre de dommages et intérêts.



A rappeler que les deux parties s'étaient auparavant présentées devant le juge correctionnel suite à une plainte de Palla Mbengue qui accusait son ex-femme de bigamie et d'adultère. Il avait juré n'avoir jamais divorcé d'avec la styliste.