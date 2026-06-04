Dix-huit ressortissants africains venus se faire soigner en Inde meurent dans un l'incendie d'un hôtel

C’est au cœur d’un important centre médical de Delhi que l’hôtel Flourish Stay a pris feu. L’établissement accueillait des familles et des patients venus d’Asie et d’Afrique. Après ce drame qui a fait 21 morts, les autorités promettent d’agir.



« C’est un incident qui peut se produire à n'importe quel moment. La ministre en chef de Delhi prendra toutes les mesures pour que ce genre d'événement ne se produise plus dans le futur », a déclaré Satish Upadhyay, élu du parti au pouvoir.



Mais l’enquête accable l’hôtel : aucun certificat incendie valide et 25 chambres exploitées au lieu des 6 autorisées. Par ailleurs, les autorités coordonnent l’aide avec les ambassades concernées.



« Notre ministre des Affaires étrangères a visité chaque victime et il a promis toute aide médicale nécessaire. Il a contacté toutes les ambassades. Le gouvernement indien s'occupe de toutes les victimes et de leurs familles », a assuré Satish Upadhyay.



Parmi les victimes figurent des ressortissants du Nigeria, du Mozambique et du Liberia. Chaque année, l’Inde accueille pres de deux millions de patients étrangers. Les Africains représenteraient entre 150 000 et 200 000 de ces visiteurs médicaux.