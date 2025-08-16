Djamil Sané rassure après les inondations: “La situation s’améliore aux Parcelles Assainies”

Frappés par les fortes pluies de vendredi, certains quartiers de la commune des Parcelles Assainies retrouvent peu à peu leur calme grâce à l’intervention des secours. Si aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée, les dégâts matériels restent importants. Plusieurs habitations ont été envahies par les eaux, obligeant les familles sinistrées à trouver refuge chez leurs voisins.

Le maire, Aboubacar Djamil Sané, a assuré que des efforts sont en cours pour leur apporter une assistance, notamment en denrées de première nécessité.

“L’eau s’est totalement retirée au niveau des unités 24 et 25, qui sont des points névralgiques. À l’unité 13, la situation s’améliore grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers. Nous prévoyons également d’agir à l’unité 11 avec des motopompes pour changer définitivement la donne”, a-t-il déclaré sur Sud FM.

Selon lui, la situation connaît une nette amélioration sur l’ensemble de la commune : “Il n’y a pas de victimes, seulement des dégâts matériels. Grâce à la solidarité des riverains, tous les sinistrés ont pu être hébergés dans des familles. Nous faisons des efforts pour leur venir en aide en vivre”.

Le maire a toutefois rappelé que de nombreuses habitations, notamment autour de la mosquée de l’unité 24 et dans le quartier MTOA, restent touchées. “Avec l’appui des autorités, la situation s’est nettement améliorée. Mais l’assainissement étant une compétence non transférée, nous faisons de notre mieux pour accompagner les populations, pendant que l’État poursuit son travail”, a-t-il souligné.