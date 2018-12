Djibouti: le jihadiste Peter Chérif arrêté, le résultat d'une traque de sept ans

Il était l’un des terroristes le plus recherchés du monde. Le jihadiste français Peter Chérif a été arrêté le 16 décembre à Djibouti. Evadé de la prison de l’armée américaine d’Abou Ghraïb en Irak, proche des auteurs de l’attentat de Charlie Hebdo en 2015 à Paris, Peter Chérif a été placé en garde à vue dès son arrivée en France, a affirmé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. La France a demandé son extradition. Les autorités djiboutiennes ont confirmé qu'ils remettraient le suspect à son pays d'origine.

La France recherchait Peter Cherif depuis sept ans. Ce vétéran du jihad passé par l’Irak, la Syrie, et le Yémen a été arrêté avec sa femme, le 16 décembre à Djibouti, dans le quartier populaire de Balbala.



D’après les autorités, ce combattant d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) est arrivé du Yémen en bateau dans la ville côtière d’Obock, avec de faux papiers. Une source judiciaire locale précise qu’il a d’abord séjourné dans un camp de réfugiés yéménites avant de s’installer mi-septembre dans la périphérie de Djibouti.



Cinq ans de prison en France



Les services de renseignements locaux l’ont alors repéré. Ils travaillent ensuite pendant plus d’un mois avec les services de renseignement français pour aboutir à son arrestation dimanche dernier. Toujours d’après cette source judiciaire locale, la perquisition n’aurait pas donné grand-chose. Deux mandats d’arrêt ont été délivrés contre le jihadiste sans qu’on sache par quel pays.



Arrivée en France ce dimanche matin, il a été immédiatement placé en garde à vue. Il doit purger une peine de cinq ans de prison. Condamné en 2011 pour sa participation à des réseaux de recrutement de jihadistes, il n’est cependant pas visé par un mandat d’arrêt dans le dossier des attentats de janvier 2015 à Paris.