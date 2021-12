Djidah Thiaroye Kaw : bataille rangée entre les partisans de la coalition BBY et ceux de Wallu

Les militants de la coalition Wallu du maire sortant libéral Cheikh Dieng se sont frottés aux partisans du candidat de Benno, Mamadou Guèye. Une vive altercation est survenue entre les deux camps pour une banale histoire d’arbre de Noël, organisé par la Case des tout-petits de la commune et dont le parrain était Mamadou Guèye.



Selon le journal « Le Quotidien », les deux groupes ont échangé des coups-de-poing, des jets de pierres et des pompes à gaz. D’après le quotidien n’eût été l’intervention très rapide des enseignants et des parents d’élèves, le pire allait se produire. Tout a commencé lorsque Malal Diallo a parlé des réalisations du parrain et de sa volonté de construire des classes et un mur de clôture réclamés par les parents d’élèves.



Des paroles qui vont sonner comme une provocation au niveau du camp du maire libéral. Mais c’est l’invitation faite à Cheikh Dieng de venir assister à la cérémonie de réception d’une ambulance octroyée par le candidat de Benno qui a mis le feu aux poudres. Les partisans du maire ont répliqué avec des insultes et des coups-de-poing. Ce fut la débandade pour les parents d’élèves, les enseignants et les enfants. La police de Thiaroye, qui s’est déplacée sur les lieux, a ouvert une enquête.