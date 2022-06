Djihadisme : sommes-nous en train de fabriquer les futurs terroristes ?

Environ 200 enfants français et entre 80 et 100 femmes adultes sont encore détenus dans les camps de Roj et de Al-Hol dans le nord-est de la Syrie, gérés par les autorités Kurdes. Des camps dont les conditions sanitaires et sécuritaires sont fortement mises en cause. A l’inverse de certains de ses voisins comme l’Allemagne ou la Suède qui ont rapatriés des mères et leurs enfants, la France refuse le retour des adultes au motif qu’ils devraient être jugés sur place. Privés de droits, de conditions de vie décentes, quel avenir pour les femmes et enfants de Djihadistes ? ​