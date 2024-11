Donald Trump élu président des États-Unis : Le monde occidental pleure

LES RAISONS DE SON SUCCÈS



1 Une Amérique marquée par une baisse de pouvoir d'achat du fait de l'inflation et où la croissance est chancelante. Une économie globalement malade (déficit commerciale, déficit budgétaire, concurrence de la Chine )



2 Les bons souvenirs des américains par rapports aux prouesses réalisées par Trump sur notamment la question de la croissance et de l'emploi



3 Des circonstances qui ont fait de Trump une victime du système (ennuis judiciaires, tentatives d'assassinat etc')



4 Souhait de ses partisans républicains de laver l'affront subi suite à l'élection de Biden. Une forte mobilisation notée.



5 L'échec des politiques économiques de Biden et le manque de préparation de Harris



Voilà me semble t-il les arguments de fond qui justifient la victoire éclatante de Trump.



UNE EUROPE PRÉOCCUPÉE



TRUMP II ne fera pas que des heureux notamment du côté européen





1 Retour de la croisade contre les LGBTQ



2 Vladimir Poutine en pôle position dans le conflit en Ukraine



3 Remontrances de Trump à l'égard de l'Europe quand à son attitude d'assistée dans l'OTAN



4 Retour du protectionnisme commercial notamment contre la Chine



5 Situation cauchemardesque pour les questions environnementales



6 Retour des valeurs religieuses aux États-Unis



Faut-il craindre une chasse aux sorcières du côté outre-Atlantique, des représailles en d'autres termes contre le camp Biden?



Les stratèges occidentaux ont du pain sur la planche.