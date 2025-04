Donald Trump évoque la possibilité d'un accord commercial «équitable» des États-Unis avec la Chine

Abaissement des droits de douane

Cela a été une journée de soulagement ce mercredi 23 avril sur les marchés financiers mondiaux et aux États-Unis, la bourse de Wall street a fini largement dans le vert. La raison est simple, l’administration Trump a adouci son discours sur deux points clés.Non, Donald Trump n’a pas l’intention de virer le patron de la Fed, la réserve fédérale américaine, et oui, la Maison Blanche est d’accord pour discuter avec la Chine sur les droits de douane. C’est ce double assouplissement du discours qui a rassuré les investisseurs américains et mondiaux.La semaine dernière, le président américain disait pis que pendre de Jerome Powell, accusé de critiquer sa politique économique et de ne pas baisser les taux d’intérêts. Il envisageait de mettre un terme au mandat du patron d’une institution censée être indépendante. Les marchés avaient toussé et il semble que les conseillers du président aient réussi à le convaincre de revenir sur ses menaces.Le ton est moins inamical aussi avec la Chine . Le secrétaire au trésor Scott Bessent estime que la guerre commerciale actuelle, lancée par Donald Trump, est insoutenable. Et de fait, les droits de douane de 145% imposés par les États-Unis sur les produits chinois et les mesures de rétorsion chinoise de 125% sur les produits américains équivalent à un gel des échanges entre les deux plus grandes économies mondiales. Selon le Wall Street journal, l’administration américaine envisage une réduction de plus de la moitié. Ce ne sera pas pour tout de suite et on ne reviendra pas à la situation antérieure, mais au moins, il y a une ouverture.À la question « envisagez-vous de réduire les droits de douane » sur les produits chinois, Donald Trump a simplement répondu qu'il y aurait « un accord équitable avec la Chine ». Interrogé par la presse, le président américain a aussi précisé mercredi soir à la Maison Blanche que le délai pour abaisser les surtaxes douanières « dépend » de Pékin, tout en assurant qu'il était en contact « tous les jours » avec la Chine. « Je m'entends très bien avec le président Xi (Jinping) et j'espère que nous pourrons conclure un accord », a déclaré Donald Trump.La veille, le milliardaire républicain avait évoqué la possibilité d'une baisse « substantielle » des droits de douane sur les marchandises en provenance de Chine, soulageant ainsi les marchés mondiaux sonnés par la magnitude des taxes sur les échanges qu'il a mises en place, rapporte l'AFP. « Je suis optimiste par rapport au fait que nous aurons un accord avec la Chine, et je suis optimiste par rapport au fait que nous allons pouvoir un peu faire redescendre la température », a déclaré de son côté le conseiller économique du président, Stephen Miran.La Chine a fermement réfuté jeudi 24 avril l'existence de négociations en cours avec Washington. « Toute affirmation concernant une avancée dans les discussions sino-américaines relève de la pure spéculation et ne repose sur aucun fait concret », a affirmé un porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yadong, lors d'une conférence de presse hebdomadaire.